Rus Bakıcı Maya Karimova'dan yaşlı kadına insanlık dışı muamele! Dövdü, aç ve ilaçsız bıraktı...

Kayseri'de geçirdiği menüsküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) torunu Kübra Kolkıran, yakalandığı koronavirüsü, ailesi ve teyzelerine de bulaştırdı. Gümüş Bozkurt tek başına yaşamasına rağmen evleri yakın olduğu için her gün gidip bakımını yapan çocukları da hastalığı annelerine bulaştırma korkusuyla, yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesiyle, Rus uyruklu Maya Karimova'yı bakıcı olarak tuttu.
TELEFONDA ANNELERİNİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Bozkurt'un çocukları, telefonla görüntülü olarak aradıklarında, "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları veren Karimova, karantinalarının bitmesinin ardından da bir süre daha eve gelmemelerini hastalığı tamamen atlatıp öyle gelmelerini söyledi.
15 GÜN SONRA EVE DÖNDÜKLERİNDE ANNELERİNİ TANIYAMADILAR
15 gün sonra eve giden çocukları, Gümüş Bozkurt'un 15 kilo verdiğini ve adeta iğne-ipliğe döndüğünü gördü. Bakıcının tatlı diline inanan aile, Gümüş Bozkurt'un hiç konuşmamaya başladığını ve çok zayıfladığını görünce şüphelendi. Bunun üzerine Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı.