Rus Bakıcı Maya Karimova'dan yaşlı kadına insanlık dışı muamele! Dövdü, aç ve ilaçsız bıraktı...

YASTIKLA BOĞMAYA KALKIŞMIŞ

Sabah'ın haberine göre yaşadıklarını anlatan Kübra Kolkıran, "Kamera görüntülerinde, anneannemin yatarken belirli aralıklarla sağa sola çevirmesi gerekirken, bunların hiçbirini yapmadığını ve sürekli telefonda sevgilisi ile konuştuğunu gördük. Bu görüntüleri izleyince işine hemen son verdik. Teyzem anneannemin altını değiştirince morlukları fark etti. Anneannem bakıcının ayrıldığını anlayınca tekrar yemeye içmeye ve konuşmaya başladı ve bize bakıcı kadının korkusundan konuşamadığını belirterek, "Komşular sesimi duymasın diye ağzımı yastık ve yorganla kapatıyordu. Beni kaldırıp kaldırıp yatağa çarparak dövüyordu. Sıkıca tutup yumruk atıyordu. Tuvaletimi yapmayayım diye aç bırakıyordu.