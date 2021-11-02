Ordu’da otomobil tıra saplandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Ordu-Samsun karayolu, Ilıca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 52 AD 898 plakalı otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen C.D.'nin kullandığı 72 BC 137 çekici plakalı tırın dorsesine hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle tıra adeta saplanan otomobil, bir süre bu şekilde ilerledi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler A.A.'yı araçtan çıkarttı.