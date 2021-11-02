Mimar Ozan Demirbaş kimdir?

Ünlü isimler için tasarladığı projelerle dikkatleri üzerine çeken mimar Ozan Demirbaş hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Yaşamını iş yoğunluğu nedeniyle İzmir ve İstanbul arasında mekik dokuyarak sürdüren Demirbaş, evli ve bir kız çocuğu babası. Ozan Demirbaş, 1 Temmuz 1988 tarihinde Aydın'da, Fadime-Mustafa Demirbaş çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Hakan Demirbaş isminde bir abisi bulunan iş adamı, ilk ve ortaokulu 7 Eylül İlköğretim Okulu'nda, liseyi Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde okudu.

Demirbaş, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı.

Halen özel bir vakıf üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdüren Ozan Demirbaş, proje yönetimi, liderlik okulu ve risk yönetimi alanlarında özel eğitimler de aldı.

2007'den bu yana birçok şantiye projesinde ve farklı mimarlık ofislerinde çeşitli kademelerde aktif olarak görev yapan Demirbaş, 2019 yılında Ozan Demirbaş Mimarlık, DEO İnşaat ve Mimarlık, Deontainer, DEO Tarım ve Hayvancılık şirketlerini kurdu.

Biri İstanbul'da, diğeri İzmir'de olmak üzere iki ofisi bulunan başarılı mimar, oluşturduğu genç ve dinamik ekiple mimari, iç mimari ve inşai uygulama alanlarında hizmet sunuyor.

Minimalist yaşam felsefesini yansıtmayı hedeflediği "Konteyner House" projesini de kısa süre önce gerçekleştiren Ozan Demirbaş, projelerini Deontainer markası altında sürdürüyor.

Bahçeşehir İnşaat, D Maris, Mall of İstanbul, Oracle, Bosh ve The Marmara Taksim'deki projeleriyle sektörde önemli deneyimler elde eden Ozan Demirbaş, Zorlu Center'da da birçok kat malikinin dairelerine mimarlık ve iç mimarlık hizmeti verdi.

Şimdilerde birkaç farklı projenin satışa yönelik örnek daireleri ve yeni başlayacak Bodrum Yalıkavak projesi üzerinde çalışan Demirbaş, şirketlerinin kadın ve genç istihdam kapasitesini genişleterek markalarını daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

Ozan Demirbaş'ın yakın dönem planları arasında; minimalist yaşam felsefesinde olan insanları bir araya getirecek Deontainer Yaşam Merkezi ile müşterilerin sadece valiziyle girip yaşayabileceği DEO Yalıkavak Yaşam Merkezi'ni kurmak da var.

"Müşterilerimin hayallerine dokunmak kadar gençlerin de hayallerine dokunmak bana çok büyük bir haz veriyor" diyen Demirbaş, gençleri tarım ve hayvancılık sektörüne yönlendirmek için örnek teşkil edecek atılımlar yapmayı hedefliyor.