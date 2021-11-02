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    • Yaşam
    • 02.11.2021 22:36
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    • 02.11.2021 22:36
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    Kütahya'da tarihi eser baskını

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakcılığı şüphelesiyle bir kişinin evine baskın yapıldı. Şüphelinin evine yapılan baskında, 1 adet Pithos(saklama kabı) ve 2 adet tarihi eser ele geçirildi. İşte haberin detayları...

    İHA
    Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser baskını

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, Doğu Roma Dönemi'ne ait 1 adet Pithos (saklama kabı) ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tavşanlı ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından şüphelinin evine yapılan operasyonda, Doğu Roma Dönemi'ne ait 1 adet Pithos, 2 adet tarihi obje ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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