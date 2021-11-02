Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.11.2021 20:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 20:50
    ABONE OL

    Aydın'da traktör kazası: 1'i ağır 3 yaralı

    Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

    İHA
    Aydın’da trajik traktör kazası: 1 ’i ağır 3 yaralı

    Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Kuyucak ilçesi Pamucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.B. idaresindeki 20 HN 378 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken devrildi. Traktörün takla atması sonucu araçta bulunan sürücü K.B. ile H.B. ve Ş.B. yaralandı.

    OLAY YERİNE SAĞLIK, JANDARMA VE İFTAİYE SEVK EDİLDİ

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Ş.B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Araçta bulunan K.B. ve H.B. ise kazanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kaza yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde emniyet şeridi oluştururken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi!
    Haberler Yaşam Aydın'da traktör kazası: 1'i ağır 3 yaralı
        SON DAKİKA