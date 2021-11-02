Otopsi raporunu alamayan anne ile 3 yetimine haciz: Lütfen Allah rızası için bana yardım edin

Çocuklarından birinin sarılık, değerinin astım ve kendisinin de hem astım, hem şeker, hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirezen, "3 tane yetim çocuk annesiyim. 2006'da evlendim. 2016'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde sezaryen ile bir bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim rahatsızlandı. O süreçte maddi sıkıntılar yaşadık. Eşim de kredi çekmek zorunda kaldı. 3 ay sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin sadece bir baş ağrısı vardı.

"ANTİBİYOTİKLER YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ DEVRE DIŞI KALDI"