Otopsi raporunu alamayan anne ile 3 yetimine haciz: Lütfen Allah rızası için bana yardım edin

Kahta Yenimahalle'de üç yetim çocuğa bakan 36 yaşındaki Fatma Demirezen, 5 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşinin otopsi raporunu alamadığını belirterek eşi Sinan Demirezen'in ölmeden önce çekmiş olduğu kredileri kapatamadığını bu yüzden de evine haciz geldiğini söyledi.
"EŞİMİN SADECE BİR BAŞ AĞRISI VARDI"
Çocuklarından birinin sarılık, değerinin astım ve kendisinin de hem astım, hem şeker, hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirezen, "3 tane yetim çocuk annesiyim. 2006'da evlendim. 2016'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde sezaryen ile bir bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim rahatsızlandı. O süreçte maddi sıkıntılar yaşadık. Eşim de kredi çekmek zorunda kaldı. 3 ay sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin sadece bir baş ağrısı vardı.
"ANTİBİYOTİKLER YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ DEVRE DIŞI KALDI"
Adıyaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Malatya İnönü Üniversitesi'ne götürmemizi tavsiye ettiler. Hastanedeki yetkililer eşimin kullandığı antibiyotikler yüzünden böbreklerinin devre dışı kaldığını söyledi. İnönü Üniversitesinde eşimin yatış işlemini yaptık. Eşim 27 gün boyunca İnönü Üniversitesinde tedavi gördü. Eşim orada vefat etti. Eşimin neden vefat ettiğini bilmediğim için otopsi raporunu istedik. 5 yıl bitti 6. yıla girdik hala otopsi raporunu alamadım. Bütün gidebileceğim kurumlara gittim. Ama bir türlü otopsi raporunu alamadım.
"ALLAH RIZASI İÇİN BANA YARDIM EDİN"