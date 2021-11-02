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    • Yaşam
    • 02.11.2021 23:35
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    • 02.11.2021 23:49
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    Otopsi raporunu alamayan anne ile 3 yetimine haciz: Lütfen Allah rızası için bana yardım edin

    Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 yıl önce ölen Sinan Demirezen’in otopsi raporu çıkmadığı için ailesine haciz geldi. 3 yetim çocuğa bakmaya çalışan Fatma Demirezen, "5 yıldan fazladır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşimin otopsi raporunu alamıyorum. Alamadığım için de eşimin ölmeden önce çekmiş olduğu kredilerini kapatamıyorum." diyerek serzenişte bulundu. Haberin detayları...

    İHA
    Otopsi raporunu alamayan anne ile 3 yetimine haciz!

    Kahta Yenimahalle'de üç yetim çocuğa bakan 36 yaşındaki Fatma Demirezen, 5 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşinin otopsi raporunu alamadığını belirterek eşi Sinan Demirezen'in ölmeden önce çekmiş olduğu kredileri kapatamadığını bu yüzden de evine haciz geldiğini söyledi.

    "EŞİMİN SADECE BİR BAŞ AĞRISI VARDI"

    Çocuklarından birinin sarılık, değerinin astım ve kendisinin de hem astım, hem şeker, hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirezen, "3 tane yetim çocuk annesiyim. 2006'da evlendim. 2016'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde sezaryen ile bir bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim rahatsızlandı. O süreçte maddi sıkıntılar yaşadık. Eşim de kredi çekmek zorunda kaldı. 3 ay sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin sadece bir baş ağrısı vardı.

    "ANTİBİYOTİKLER YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ DEVRE DIŞI KALDI"

    Adıyaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Malatya İnönü Üniversitesi'ne götürmemizi tavsiye ettiler. Hastanedeki yetkililer eşimin kullandığı antibiyotikler yüzünden böbreklerinin devre dışı kaldığını söyledi. İnönü Üniversitesinde eşimin yatış işlemini yaptık. Eşim 27 gün boyunca İnönü Üniversitesinde tedavi gördü. Eşim orada vefat etti. Eşimin neden vefat ettiğini bilmediğim için otopsi raporunu istedik. 5 yıl bitti 6. yıla girdik hala otopsi raporunu alamadım. Bütün gidebileceğim kurumlara gittim. Ama bir türlü otopsi raporunu alamadım.

    "ALLAH RIZASI İÇİN BANA YARDIM EDİN"

        Ben 3 yetim annesiyim. Ben ancak yetimlerime bakabiliyorum evime gelen bu banka borçlarından, haciz memurlarından ve telefonları artık kaldıramıyorum. 5 yıldan fazladır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşimin otopsi raporunu alamıyorum.

        Alamadığım için de eşimin ölmeden önce çekmiş olduğu kredilerini kapatamıyorum. Evime gelen haczi kaldıramıyorum. Lütfen Allah rızası için bana yardım edin" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Otopsi raporunu alamayan anne ile 3 yetimine haciz: Lütfen Allah rızası için bana yardım edin
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