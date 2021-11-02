Husumetlisine dehşeti yaşattı! Kurşun yağmuru kamerada...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı.





Olay, Eroğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. isimli kişi bir iş yerinden çıktığı sırada önünde bekleyen ve daha önceden husumetli olduğu S.K. isimli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.