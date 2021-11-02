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    • Yaşam
    • 02.11.2021 18:23
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    • 02.11.2021 19:12
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    Husumetlisine dehşeti yaşattı! Kurşun yağmuru kamerada...

    Son dakika haberleri... Balıkesir’de bir kişi husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Yaşananlar kameralara yansırken olay yerinden kaçan saldırgan yakalandı.

    İHA
    Kurşun yağmuru kamerada!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı.



    Olay, Eroğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. isimli kişi bir iş yerinden çıktığı sırada önünde bekleyen ve daha önceden husumetli olduğu S.K. isimli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

    OLAY KAMERAYA YANSIDI
    Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü araştırma başlattı.

    Edremit OYİT ekipleri tarafından olay yeri çevresinde gerekli incelemeler yapıldı.

        YAKALANDI
        4 el ateş eden ve olay sonrası kaçan S.K., JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.H. isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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