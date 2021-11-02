Denizli'de bir kişi ofiste ölü bulundu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi geçici olarak barındığı ofiste ölü bulundu. 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir iş hanında yer alan daireden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girilen büroda yerde hareketsiz şekilde yatan ve isminin Ali Yılmaz (58) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İş hanındaki ofiste geçici olarak barındığı belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.