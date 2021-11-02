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    • Yaşam
    • 02.11.2021 18:36
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    • 02.11.2021 18:36
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    Koronavirüs yine can aldı: 5 günde baba-oğul vefat etti

    Gaziantep'te yaşayan Abdi Şahin(73) ile oğlu Murat Şahin(45) 5 gün arayla koronavirüsten dolayı vefat etti. Bir ay önce rahatsızlığı sebebi ile hastaneye giden Abdi Şahin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Şahin ailesi tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu ağırlaşan Abdi Şahin yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti. 29 Ekim günü hayatını kaybeden babanın ardından oğlu Mikail Şahin, 5 gün sonra vefat etti. Koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirlenen Murat Şahin babasının yanına defnedildi.

    DHA
    Yaşamak için aşı şart!

    Gaziantep'te, koronavirüs tedavisi gören Abdi Şahin (73) ile oğlu Mikail Şahin (45), 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.
    Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin ailesi tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Abdi Şahin, 29 Ekim günü hayatını kaybetti. Abdi Şahin'in ölümünden 5 gün sonra, bu sabah, oğlu 5 çocuk babası Mikail Şahin de yaşamını yitirdi.

    KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAMIŞTI
    Koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirlenen Mikail Şahin için ikinde de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile yakınları katıldı. Namazın ardından Mikail Şahin, Asri Mezarlık'ta 5 gün önce ölen babasının yanına defnedildi.

    EŞİ CENAZEYE DOKTOR İZNİYLE GELDİ
    Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.

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