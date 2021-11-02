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    • Yaşam
    • 02.11.2021 10:21
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    • 02.11.2021 10:21
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    Esenyurt’ta hırsızlar yine iş başında! Önce soyup sonra soyundular

    İstanbul Esenyurt’ta tantanacılık yöntemi ile yabancı uyruklu şahısların paralarını çalıp kaçmaya çalışan 3 kişi, fark edilince yine soyunarak kaçtılar. Çevredeki vatandaşlar tarafında yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İHA
    Hırsızlar iş başında! Önce soy sonra soyun

    Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyrukluların yanlarına yanaşan 3 kadın, "tantanacılık" yöntemi ile 2 yabancı uyruklu kişinin parasını çaldı.

    Durumu fark eden yabancı uyruklu şahıslar kadınları bırakmayarak polisi aradılar. Yakalandıklarını anlayan kadınlar kaçmaya çalıştı ancak soyulan şahıslar kadınları tutup, bırakmadı.



    Yakalanınca soyunmayı adet haline getiren hırsızlar, yine soyunarak olay yerinden uzaklaştı. Soyunan kadınları karşılarında gören yabancı uyruklu şahıslar ise şoke oldu. Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    HEP AYNI YÖNTEM
    Esenyurt'ta bulunan esnaf ve yabancı uyrukluların kabusu olan "tantanacı çete" aynı yöntemle defalarca başvurdu. Olay çıkarıp kargaşayı fırsat bilen kadınlar bu sırada ceplerde bulunan para ve telefonları çalıyor.

        Dükkanlara da girip esnafı oyalarken malzeme çalan hırsızlar yakalanınca soyunarak olay yerinden uzaklaşıyor.


        SOYUNARAK KAÇMIŞTI
        Geçtiğimiz aylarda da aynı çete, yabancı uyruklu bir kişinin 300 TL çalıp olay çıkarmış ve yine soyunarak kaçmıştı.

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