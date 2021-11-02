Esenyurt’ta hırsızlar yine iş başında! Önce soyup sonra soyundular





Yakalanınca soyunmayı adet haline getiren hırsızlar, yine soyunarak olay yerinden uzaklaştı. Soyunan kadınları karşılarında gören yabancı uyruklu şahıslar ise şoke oldu. Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.