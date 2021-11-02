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    • Yaşam
    • 02.11.2021 10:11
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    • 02.11.2021 10:11
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    Adana'da 2 haftadır haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu

    Adana Seyhan'da tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ömer Fehmi Karaçor, iki haftadır çalıştığı lokantaya gitmedi. Yıllar önce eşinden ayrılan Karaçor’a mesai arkadaşları, telefonla ulaşamadı. Dün saat 16.30 sıralarında da Karaçor’un komşuları, evin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Karaçor’un evinin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Çağırılan çilingirle kapısı açılıp girilen evde Karaçor’un cansız bedeni bulundu.

    Adana'da iki haftadır haber alınamayan Ömer Fehmi Karaçor (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

    Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ömer Fehmi Karaçor, iki haftadır çalıştığı lokantaya gitmedi. Yıllar önce eşinden ayrılan Karaçor'a mesai arkadaşları, telefonla ulaşamadı.

    Dün saat 16.30 sıralarında da Karaçor'un komşuları, evin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Karaçor'un evinin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Çağırılan çilingirle kapısı açılıp girilen evde Karaçor'un cansız bedeni bulundu.
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        Haberler Yaşam Adana'da 2 haftadır haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu
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