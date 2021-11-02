Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1’i bebek...





azada sürücü ile birlikte Lina Yağmur Dönmez (1), Gülcan Güger (35), Büşra Dönmez (29) ve Mehmet Akif Yılmaz (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.