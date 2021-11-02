Ankara'da eski eşi Meltem Layıker'i önce silahla vurup sonra bıçaklayan şahıs tutuklandı!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, boşandığı eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren cani tutuklandı.
Eski eşi Meltem Layıker'i (44), dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D. (54), polis ekiplerince yakalandı.
"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde dün aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, girdikleri evde Meltem Layıker'i (44) mutfakta yüzüstü yatarken bulmuştu.