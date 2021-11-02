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    • Yaşam
    • 02.11.2021 17:38
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    • 02.11.2021 17:41
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    Ankara'da eski eşi Meltem Layıker'i önce silahla vurup sonra bıçaklayan şahıs tutuklandı!

    Son dakika haberleri... Ankara'da eski eşi Meltem Layıker'i silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D. (54), polis ekiplerince yakalandıktan sonra "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

    AA
    Eski eşini öldüren cani tutuklandı!

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, boşandığı eşini silahla vurup, sırtından bıçaklayarak öldüren cani tutuklandı.

    Eski eşi Meltem Layıker'i (44), dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D. (54), polis ekiplerince yakalandı.

    "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?
    Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde dün aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, girdikleri evde Meltem Layıker'i (44) mutfakta yüzüstü yatarken bulmuştu.

        Silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Layıker'in kızı B.F.D. polise verdiği ifadesinde, annesi ile babası Ö.D'nin (54) boşandığını anlatmıştı.

        B.F.D, barışmak için eve gelen babasının, tartıştığı annesini öldürdüğünü söylemişti.

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