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    • Yaşam
    • 02.11.2021 19:19
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    • 02.11.2021 19:37
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    Erzincan'da şarampole devrilen ambulansta 3 sağlık görevlisi yaralandı!

    Erzincan'da hasta naklinden dönenen ambulans yolun kaygan olması nedeniyle, viraj alamayarak şarampole devrildi. 3 sağlık görevlisinin yaralandığı olayın, işte tüm detayları

    AA
    Şarampole devrilen ambulansta 3 sağlık görevlisi yaralandı!

    Erzincan'da şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. Doğukan Ö'nün kullandığı İliç 112 Acil Servisine ait 24 BA 113 plakalı ambulans, hasta naklinden döndükten sonra Erzincan-İliç kara yolu Acemoğlu mevkisinde yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Yusuf P. ve Keziban K, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    HAYATI TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
    Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Erzincan'da şarampole devrilen ambulansta 3 sağlık görevlisi yaralandı!
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