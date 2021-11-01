Son dakika: Zeytinburnu'ndan gece yarısı can pazarı! Canları kurtarmak için camlardan atladılar

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı.
Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1'i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yangın, saat 01:45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.