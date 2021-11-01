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    • Yaşam
    • 02.11.2021 06:59
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    • 02.11.2021 07:06
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    Son dakika: Zeytinburnu'ndan gece yarısı can pazarı! Canları kurtarmak için camlardan atladılar

    Son dakika haberi... İstanbul Zeytinburnu'nda gece yarısı çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı.

    İHA
    Zeytinburnu’ndan gece yarısı can pazarı!

    Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı.

    Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1'i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Yangın, saat 01:45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Alev alev yanan dairede mahsur kalan üç kişi pencerelere koşarken mahalle sakinleri ise Battaniye ve çarşaflarla yardıma koştu.

        CAMDAN DIŞARI ATLADILAR
        Mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yoğun duman ve alevlere teslim olan daireden kendilerini beton zemine bıraktı.

        Vatandaşlar atlayan kişileri tutmak için açtığı çarşaf ve battaniye yetersiz kalırken 3 kişi beton zemine düştü.Binadan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

            Alevlerden kaçmak için beton zemine atlayan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

            İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

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            Haberler Yaşam Son dakika: Zeytinburnu'ndan gece yarısı can pazarı! Canları kurtarmak için camlardan atladılar
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