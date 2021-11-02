Şarkıcı Ayda Sadık “Müziğin dili evrenseldir, herkes kendinden bir şeyler bulur şarkılarda!”

Açıklamalarına devam eden Ayda Sadık "Her şarkı bir yaratımdır aslında. Bu süreç bazen sancılı geçer. Şarkının sözleri, müziği hepsi birbiriyle uyumlu olmalı. Dinleyiciye hitap etmeli, bu yüzden oldukça fazla emek istiyor. Sanatın en iyi naif alanlarından biridir müzik. İlmek ilmek dokunur her söz. Sonra bir beste oluşur, şarkı bambaşka diyarlara götürür insanı.

Müzik gerçekten de ruhun gıdası. Bunu kendi yaşantımda fark ettim. Tam olarak dinleyicilerime de bunu vermeye çalışıyorum. Şarkılarımla kendilerini çok farklı hissetsinler, kendilerini bulsunlar bu şarkılarda. Çalışmalarım hep buna yönelik. Bu yüzden yoğun bir çalışma içerisinde bulunmak beni yormuyor, zoruma gitmiyor. Aksine çok mutlu oluyorum." dedi.

ŞARKICI KENDİ TARZINI VERİR ŞARKILARDA, DİNLEYİCİ KENDİNİ GÖRÜR ŞARKILARDA

Ayda Sadık, "Şarkıcı kendi tarzını verir şarkılarında, dinleyici de bu şarkılarda kendini görür. Bir aynadır şarkılar. Duyguları yansıtır. Bunu öyle naif bir şekilde yapar ki! Bu yüzden duygusal şarkılardan kaçmayız, onları dinlediğimizde kendimizi kötü hissetmeyiz." sözleriyle şarkılara yönelik bakış açısını anlattı.





Sözlerine devam eden Ayda Sadık "Ben, şarkılarımda kendi tarzımı yansıttığımı düşünüyorum. Sevilir ya da sevilmez, o hayranlarımın bileceği iş. Ama hayata bakış açımı şarkılarda açığa çıkardığıma inanıyorum. Eleştirilere açığım. Yapıcı eleştiriler çok daha iyi bir şarkıcı olmamı sağlıyor. Müzik, gelişimi zorunlu kılan bir sanat dalı. Bu nedenle müzik sektöründe günceli takip ediyorum. Kimler neler yapmış, önemli benim için. Tarzımı çok daha belirginleştirmem için diğer sanatçıların neler yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyorum. Müziğe dair yaptığım her bir çalışma, kendim olmamı sağlıyor." açıklamalarında bulundu.