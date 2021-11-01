Malatya'da pompalı dehşeti: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu





Edinilen bilgilere göre, Uygur sokakta bir iş hanının 2 katında bulunan bir derneğin penceresinden pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler sokak içerisinde çevre güvenliği alarak iş hanına girdi.