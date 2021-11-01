SON DAKİKA | Kocaeli'de korkunç kaza! Önce beton bariyerlere girdi, ardından akaryakıt tankeri çarptı

Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından servis minibüsünün sürücüsü Muammer Evci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Akaryakıt tankeri sürücüsü ise ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Evci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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