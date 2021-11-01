SON DAKİKA | Kocaeli'de korkunç kaza! Önce beton bariyerlere girdi, ardından akaryakıt tankeri çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan servis minibüsüne akaryakıt tankeri çarptı. Kaza sonrasında devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybederken, akaryakıt tankerinin sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Evci (49) idaresindeki 17 AH 217 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çaptı.
Kaza yapan minibüsü fark etmeyen İ.K. yönetimindeki 41 N 4676 plakalı Ford marka akaryakıt tankeri ise, önce minibüse çarptı daha sonra ise refüje çıkarak durabildi. Kazanın şiddetiyle servis minibüsü yola savrulan servis minibüsü devrildi.
Kazada servis minibüsü ve akaryakıt tankerinin sürücüleri araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.