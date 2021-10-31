Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.11.2021 05:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2021 05:49
    ABONE OL

    Son dakika: Ankara'da gece yarısı korku dolu anlar! Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

    Son dakika haberi... Ankara'da gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı. Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Apartman tahliye edildi.

    DHA
    Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

    Son dakika haberi...Ankara'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

    Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan Mevlana Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı.

    Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

    Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da gece yarısı korku dolu anlar! Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
        SON DAKİKA