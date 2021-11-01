Yer Adana! Evini yaktı balkona çıkıp yangını seyretti

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yurt dışında çalışan Ö.G., iddiaya göre annesi dışarıda olduğu sırada geçirdiği sinir krizi nedeniyle 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan eşyaları atmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçen ne varsa savuran Ö.G., daha sonra evdeki eşyaları ateşe verip, balkondan çevreye küfürler yağdırmaya başladı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.