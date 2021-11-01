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    • Yaşam
    • 01.11.2021 08:58
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    • 01.11.2021 08:58
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    Yer Adana! Evini yaktı balkona çıkıp yangını seyretti

    Adana'da sinir krizi geçiren genç, önce evdeki eşyaları balkondan sokağa attı, daha sonra evi ateşe verdi. Alev alev yanan evin balkonuna çıkıp sigara içen genç itfaiye erleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

    Evini yaktı, balkona çıkıp sigara içerek yangını seyretti

    Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yurt dışında çalışan Ö.G., iddiaya göre annesi dışarıda olduğu sırada geçirdiği sinir krizi nedeniyle 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan eşyaları atmaya başladı.



    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçen ne varsa savuran Ö.G., daha sonra evdeki eşyaları ateşe verip, balkondan çevreye küfürler yağdırmaya başladı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



    MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILDI
    Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alev yanan evin balkonunda sigara içirip, küfürler yağdıran gence merdivenli araçla ulaştı. Alevlere kapılmaktan son anda itfaiye erlerince kurtarılan genç, bu kez çevrede toplanan kalabalığa öfkelenip, saldırmak istedi.

        Olay yerindeki polislerce zor zaptedilen Ö.G., gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.Evdeki yangın ise diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanıp, meraklı bakışlarla yaşananları izleyen vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı.
        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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