Yer Adana! Evini yaktı balkona çıkıp yangını seyretti

Olay yerindeki polislerce zor zaptedilen Ö.G., gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.Evdeki yangın ise diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanıp, meraklı bakışlarla yaşananları izleyen vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.