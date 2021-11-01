Moda Tasarımcısı Didem Çelebi: “Yaratıcılığımın bir yansıması!”

Didem Çelebi "Bu işin özü yaratıcılıkta yatıyor. Herkesin baktığına farklı açıdan bakmak, onda başka bir şeyler bulmak önemli. Yaratıcı yönümü daha çok tasarlayarak geliştirdiğimi düşünüyorum. Dış giyim, alt giyim, aksesuar olmak üzere birçok kategoride tasarımlarım var. Hepsini web sitem aracılığıyla şık ve zarif görünmek isteyen kişilerle buluşturuyorum" İfadeleriyle tasarımlarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

MODA TASARIMI, KENDİMİ BULDUĞUM BİR ALAN

"Moda tasarımı, kendimi bulduğum bir alan. Olaylara dair farklı bir bakış açışı geliştirmeyi seviyorum. Bu, benim hayattaki duruşum. Karakterimdeki bu özellik, moda tasarımında da kendisini gösteriyor. Belki de bu yüzden çok özel bir bağ kurdum mesleğimle aramda." sözleriyle Didem Çelebi, mesleğine dair açıklamalarda bulundu.

"Marjinal ürünler tasarlamayı seviyorum. Püsküllü çantalar, şeffaf eldivenler, şeffaf pantolonlar; dikkatleri üzerine çeken ürünlerim arasında yer alıyor. Amacım, yalnızca tasarlamak değil. Farklı ama o bir kadar da ilgi çeken ürünler meydana getirmek. Tasarımlarımı görenler, 'İlgi çekici bir yönü var.' desin istiyorum. Bu nedenle her bir tasarım için uzun zaman harcıyorum. Bu süreç, kendimi çok keyifli hissettiğim zamanlara denk geliyor."

TASARIMLARIMI THE ÇELEBİ ÜZERİNDEN SUNUYORUM

"Titizlikle oluşturduğum tasarımlarımı The Çelebi üzerinden sunuyorum" ifadesiyle Didem Çelebi, markasıyla ilgili detaylı bilgi verdi: "Web sitemde erkek ve kadınlar için özel olarak tasarlanmış ürünler bulunuyor. Ayrıca detaylarıyla ilgi çeken aksesuarlar da tasarlıyor, web sitem üzerinden satışa sunuyorum. Global olarak hizmet verdiğimi söyleyebilirim."

Açıklamalarına devam eden Didem Çelebi: "Alanda kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Yeni yöntemler, bakış açıları benim için çok değerli. Bu nedenle her tasarımımda farklı desenler, figürler kullanmaya çalışıyorum. Ne de olsa moda tasarımcılığının önünde yaratıcılık olgusu var." sözleriyle detaylı bilgi verdi.