Coşkun Sabah'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir!





Yeşilköy'de Süryani Kilisesi inşa ediliyor. Bir Süryani olarak neler söylemek istersiniz?

Çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Var olanlar restore edilmişti. Sıfırdan yapılması çok önemli ve anlamlı. Yıllardır hiçbir hükümet yapmamıştı, bunu Cumhurbaşkanımız yaptı. Erdoğan'ın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesidir bu! Kilisenin açılışı tüm dünyaya duyurulmalı. Böylece ülkemize yönelik olumsuz propaganda yapanlara cevap da vermiş oluruz. Ben yurt dışına ne zaman gitsem, soruyorlar "Süryani olarak Türkiye'de zorluk gördün mü? Seni engellediler mi?" diye. Cevap çok kısa oluyor: "Ben bu kimliğimle yıllardır müzik yapıyorum, albümlerim milyonlar sattı." Yani Süryani kimliğimden dolayı hiçbir zaman kimse beni dışlamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını özümsemiş bir Süryani'yim ve vatanımı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum. Diyarbakır'da çok güzel yıllarım geçti. Komşularımız bizi hiç dışlamadı, hep el üstünde tuttular. Rahmetli Kadir Topbaş bana "Sizler Türkiye'nin değerisiniz" derdi. Bizlerin bu topraklarda değer olarak görülmesi gurur verici.



AVRUPALI BABA DEĞİLİM

Nasıl bir babasınız?

Ben Avrupalı bir baba gibi değilim, bu toprakların değerini, kültürünü ve geleneğini taşıyorum. Yeri gelince otoritemi gösteriyorum. Geleneklerine bağlı biriyim, mensup olduğum bu toprakların gerçeklerine uygun yaşıyorum. Yaptığım işle her kesime hitap ediyorum. Muhafazakarı da beni dinliyor, gayrimüslimi de. Hayranlarımın büyük çoğunluğunu da muhafazakar dinleyiciler oluşturuyor. Onlara saygı göstermek zorundayım.



Sosyal medya ortamından da şikayetçisiniz...

Her açıklamamdan bir şey çıkarıyorlar. A diyorsun ondan bile farklı anlam çıkarıyorlar. Feministler ne desem yanlış yere çekiyor. Açıklamalarımı bilmeden saldırıyorlar; yoruluyorum. Onları mantıklı olmaya çağırıyorum. Devletimizin davetlerine katılıyorum diye de demediklerini bırakmıyorlar. Yıllardır sosyal medyaya düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyordum, nihayet geliyor.