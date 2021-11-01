Coşkun Sabah'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir!

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Yeşilköy'de sıfırdan Süryani Kilisesi'nin inşa edilmesinin bir Süryani olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK
Başkan Erdoğan'ın azınlıklara verdiği öneme dikkat çeken Sabah, "Çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Var olanlar restore edilmişti. Sıfırdan yapılması çok önemli ve anlamlı. Yıllardır hiçbir hükümet yapmamıştı, bunu Cumhurbaşkanımız yaptı." dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü müzisyen Coşkun Sabah, özel açıklamalarda bulundu. Sabah günümüzün müziği, Ahmet Selçuk İlkan'la aralarında yaşanan gerilim, şöhret, babalık ve Yeşilköy'de inşa edilen Süryani Kilisesi'nin önemi hakkında samimi açıklamalar yaptı.
Unutulmaz şarkılara imza atmış bir müzisyen olarak yeni şarkıları nasıl buluyorsunuz?
Z kuşağının müzik tercihi yüzünden müziğimiz bitti. Piyasa onların tercihlerine göre müzik yapıyor. Bu durum da müziğimizin kalitesini yok etti. Müzik evrenseldir, iyi müziğin sanat değeri dünyanın her yerinde aynıdır. Z kuşağının çok beğendiği bir şarkı, sanatsal derinliği olmadığı için başka bir ülkede aynı beğeni ile karşılanmayabilir. Z kuşağı müziği çözemiyor, özümseyemiyor sadece dans edebileceği müziği dinliyor. Dinledikleri de müzik değil. Müzik; Loreena McKennitt'in 'Tango to Evora' gibi besteleridir. Nilüfer, şarkıyı 'Caddelerde Rüzgar' olarak seslendirmişti.
Yaptığınız açıklamalar gündeme oturuyor. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsunuz?
Çok dürüst biriyim. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Halk bana güveniyor. Güvendikleri için de ciddiye alıyorlar sözlerimi. Bu yüzden sözlerim haber oluyor. Kişiliğim böyle, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem.
"Çok popüler olduğum için şımardığım zamanlar oldu" diye bir açıklamanız var...
Despot olduğum, kimseyle görüşmek istemediğim zamanlar olmuştu. İnsanlara mesafe koyuyordum. Çünkü şöhretin üzerimde büyük baskısı vardı. Şöhret insanı zehirleyebiliyor. Bir insana çok rağbet oluyorsa, tepki olarak o insan mesafe koyuyor herkese. Kadınlar hep bana adım attı. Flörtlerimin çoğunda talep karşıdan geldi. Ben adım atmadım yani.
Yeşilköy'de Süryani Kilisesi inşa ediliyor. Bir Süryani olarak neler söylemek istersiniz?
Çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Var olanlar restore edilmişti. Sıfırdan yapılması çok önemli ve anlamlı. Yıllardır hiçbir hükümet yapmamıştı, bunu Cumhurbaşkanımız yaptı. Erdoğan'ın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesidir bu! Kilisenin açılışı tüm dünyaya duyurulmalı. Böylece ülkemize yönelik olumsuz propaganda yapanlara cevap da vermiş oluruz. Ben yurt dışına ne zaman gitsem, soruyorlar "Süryani olarak Türkiye'de zorluk gördün mü? Seni engellediler mi?" diye. Cevap çok kısa oluyor: "Ben bu kimliğimle yıllardır müzik yapıyorum, albümlerim milyonlar sattı." Yani Süryani kimliğimden dolayı hiçbir zaman kimse beni dışlamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını özümsemiş bir Süryani'yim ve vatanımı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum. Diyarbakır'da çok güzel yıllarım geçti. Komşularımız bizi hiç dışlamadı, hep el üstünde tuttular. Rahmetli Kadir Topbaş bana "Sizler Türkiye'nin değerisiniz" derdi. Bizlerin bu topraklarda değer olarak görülmesi gurur verici.
AVRUPALI BABA DEĞİLİM
Nasıl bir babasınız?
Ben Avrupalı bir baba gibi değilim, bu toprakların değerini, kültürünü ve geleneğini taşıyorum. Yeri gelince otoritemi gösteriyorum. Geleneklerine bağlı biriyim, mensup olduğum bu toprakların gerçeklerine uygun yaşıyorum. Yaptığım işle her kesime hitap ediyorum. Muhafazakarı da beni dinliyor, gayrimüslimi de. Hayranlarımın büyük çoğunluğunu da muhafazakar dinleyiciler oluşturuyor. Onlara saygı göstermek zorundayım.
Sosyal medya ortamından da şikayetçisiniz...
Her açıklamamdan bir şey çıkarıyorlar. A diyorsun ondan bile farklı anlam çıkarıyorlar. Feministler ne desem yanlış yere çekiyor. Açıklamalarımı bilmeden saldırıyorlar; yoruluyorum. Onları mantıklı olmaya çağırıyorum. Devletimizin davetlerine katılıyorum diye de demediklerini bırakmıyorlar. Yıllardır sosyal medyaya düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyordum, nihayet geliyor.