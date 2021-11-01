Green Card başvuru tarihleri 2021 son gün ne zaman? Green Card başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Green Card, ABD'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine olanak sağlamaktadır. Yerleşme programı Green Card başvurularına dair detaylar 6 Ekim'de başlayan başvuruların ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere her yıl Green Card'a binlerce kişi başvuruyor ve sonuçları heyecanla bekliyor. Peki,

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021 SON GÜN NE ZAMAN?

Başvurular 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler;