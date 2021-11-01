Green Card başvuru tarihleri 2021 son gün ne zaman? Green Card başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Green Card, ABD'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine olanak sağlamaktadır. Yerleşme programı Green Card başvurularına dair detaylar 6 Ekim'de başlayan başvuruların ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere her yıl Green Card'a binlerce kişi başvuruyor ve sonuçları heyecanla bekliyor. Peki,
GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021 SON GÜN NE ZAMAN?
Başvurular 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.
İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler;
Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor. Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor. Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.
Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.
Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.