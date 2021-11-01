Malatya’da korkunç kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geride 3 yetim çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.'nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.