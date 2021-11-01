Son dakika: Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş! Hostes ile kabin memuru önce kumar oynadı ardından ise...

SABAH'ta yer alan habere göre, Aşk, para, kumar, rehin alma, gasp olayları ve maceraların yaşandığı film gibi olaylar zinciri adliyede bitti. 29 yaşındaki Fazlı A., özel bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışıyordu.
SABAH'ta yer alan habere göre, Aşk, para, kumar, rehin alma, gasp olayları ve maceraların yaşandığı film gibi olaylar zinciri adliyede bitti. 29 yaşındaki Fazlı A., özel bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışıyordu.
Dehşeti yaşayan kabin amiri, kendi balkonundan yan balkona atlayarak komşusundan yardım istedi. Yağmacıların elinden kurtulan adam şikâyetçi oldu.
ADLİ KONTROL KARARI
Kısa sürede yakalanan Ayten A., ifadesinde Fazlı A.'dan ayrılmak istediğini fakat onun bu durumu reddettiğini öne sürdü. Aralarında borç ilişkisi olduğunu söyleyen genç kadın, evine gidip borcunu istediğince Fazlı A. tarafından darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fazlı A.'nın olay günü balkonuna giderek yardım istediği komşusunun ifadesine de başvuruldu. Olayı doğrulayan komşu, Fazlı A.'nın darp edilmiş halini gördüklerini, camdan baktıklarında ise bir kız ve motorcu kıyafeti giymiş olan bir erkek şahsın ellerinde eşyalar ile binayı terk ettiklerini anlattı.