Son dakika: Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş! Hostes ile kabin memuru önce kumar oynadı ardından ise...

Son dakika haberi... İstanbul'da, özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan Fazlı A. ile hostes Ayten A.'nın KKTC'de bir casinoda kazandıkları 20 bin liranın paylaşımı nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlık, film senaryolarını aratmayan bir olaylar zincirine dönüştü.