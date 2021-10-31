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    • Yaşam
    • 31.10.2021 20:04
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    • 31.10.2021 20:11
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    Kuş serisi başrolde! İzmir Tire'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü 3 yaralı

    Kuş serisi olarak bilinen TOFAŞ marka otomobil yine ölümlü kazada başrolde. İzmir'in Tire ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    DHA
    Kuş serisi mezar oldu

    İzmir'in Tire ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 16.30 sıralarında, Tire- Ödemiş karayolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    Ödemiş'ten Tire yönüne giden Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan yönetimindeki 35 ASC 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Araçların demir yiğını haline dönüştüğü kazada sürücü Kocaoğlan ile yakını Havva Kocaoğlan olay yerinde, Fadime Koyun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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        Haberler Yaşam Kuş serisi başrolde! İzmir Tire'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü 3 yaralı
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