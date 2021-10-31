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    • Yaşam
    • 31.10.2021 23:36
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    • 31.10.2021 23:41
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    Burdur'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3'ü çocuk 4 yaralı

    Burdur'da otomobille iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan iş makinesi sürücüsü Ali Kaya, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    DHA
    İş makinesi ile otomobil çarpıştı! 3’ü çocuk...

    Kaza saat 21.00 sıralarında Karamanlı-Burdur Karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Fransız uyruklu Elodie Cecile Onur (31) yönetimindeki BZ-317-XD plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Kaya (22) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle iş makinesi şarampole devrildi. İş makinesi sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Onur ile araçta bulunan çocukları Mael Süleyman (6), İlhan Nihat Pascal (8), Ayşe Onur (7) ve Ülfet Altıntaş (95) yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılaran Ülfet Altıntaş hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Kazadan yara almadan kurtulan iş makinesi sürücüsü Ali Kaya, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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    Haberler Yaşam Burdur'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3'ü çocuk 4 yaralı
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