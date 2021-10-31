Kilolarca eroini kadın elbiselerinin astarlarına gizlediler

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli C.S. teknik ve fiziki takibe alındı. Şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı aracı tespit eden ve takibe başlayan jandarma ekipleri, söz konusu aracı uzun bir kovalamacanın ardından Esenyurt'ta durdurdu.