Esenyurt'ta asker eğlencesinde dans edip takla atan teyze gençlere taş çıkardı!

Dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı.