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    • Yaşam
    • 31.10.2021 10:45
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    • 31.10.2021 10:52
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    Esenyurt'ta asker eğlencesinde dans edip takla atan teyze gençlere taş çıkardı!

    İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesinde izleyenlere hem şok yaşatan hem de güldüren anlar kaydedildi. Çalan müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyzenin figürlerini gören şaşkına döndü.

    Esenyurt'ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

    Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı.

    Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta asker eğlencesinde dans edip takla atan teyze gençlere taş çıkardı!
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