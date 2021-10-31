Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisten kaçtı arabaya çarptı





Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun" diye konuştu.