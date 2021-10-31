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    • Yaşam
    • 31.10.2021 11:00
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    • 31.10.2021 11:00
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    İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı 45.76'ya düştü

    İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. Nisan ayındaki en yüksek seviyesi yüzde 81,15 olan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) son paylaştığı verilere göre büyük düşüşte.

    İstanbul’un barajlardaki doluluk oranı 45.76’ya düştü

    Yaz aylarının ardından sonbaharda da yeterli yağış almayan İstanbul'da, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı önemli ölçüde geriledi. İSKİ verilerine göre; kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla ortalama yüzde 45,76 olarak açıklandı.

    Adeta kuruyan Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı yüzde 3,15 seviyesine geriledi. En fazla doluluk oranına sahip Ömerli Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 72,93 olarak ölçüldü

    Son ölçümlere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

    Alibeyköy Barajı: Yüzde 15,66

    Büyükçekmece Barajı: Yüzde 43,62

    Darlık Barajı: Yüzde 42,94

        Elmalı Barajı: Yüzde 54,95

        Istrancalar Barajı: Yüzde 33,84

        Kazandere Barajı: Yüzde 10,15

            Ömerli Barajı: Yüzde 72,93

            Kazandere Barajı: Yüzde 10,15

            Ömerli Barajı: Yüzde 72,93

            Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,15

            Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,27

            Terkos Barajı: Yüzde 48,46
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            İstanbul’un barajlardaki doluluk oranı 45.76’ya düştü
            Haberler Yaşam İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı 45.76'ya düştü
                SON DAKİKA