İstanbul’un barajlardaki doluluk oranı 45.76’ya düştü

Yaz aylarının ardından sonbaharda da yeterli yağış almayan İstanbul'da, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı önemli ölçüde geriledi. İSKİ verilerine göre; kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla ortalama yüzde 45,76 olarak açıklandı.

Adeta kuruyan Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı yüzde 3,15 seviyesine geriledi. En fazla doluluk oranına sahip Ömerli Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 72,93 olarak ölçüldü

Son ölçümlere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 15,66