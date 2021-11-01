Mali Kuaför sarı saç rengi trendlerini açıkladı

Mali Kuaförün sahibi Ali Keleş, "Sarı saç rengini sevenler ama aşırı parlaklıktan da hoşlanmayanlar için ideal saç renginin soğuk sarı tonlar olduğu söylenebilir ve aynı zamanda uzun saçlarda gölgeli sarılar ve kısa saçlar için uçlarda sarı tonlar ve tüm saç boylarında yüze çevçeve etkisi yaratan highlight sarı tonları tercih edilebilir." dedi.

Bu renk ile saçların uçlarının hafif açık ile koyu karışık tonlarda tutularak saçların yepyeni stillerde oluşturulabileceğini söyleyen Keleş, "Kahverenginin vurgulandığı köklerden, altlara doğru inerken platin rengine dönen ve renkte hafif karışımı sevenler için ideal bir renk olan sarı balyaj, esmerlere oldukça yakışmakta ve aynı zamanda da doğal durmaktadır. Sarı balyajın doğallıktan hoşlananlar için tercih edilebilir olduğunu ancak rengi oluşturmanın zorluğundan ötürü öncelikle tabanın aydınlatılmasının gerektiğini söylemeliyim" dedi. Hem geçen yılın hem de bu yılın modası sarı ombre modellerin, kadınların, görünümleri yönünden, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Keleş, "İster beyaz tenli olsun isterse esmer, bu rengin her ikisine de yakıştığını ancak yüzde yumuşak bir çehre görünümü elde edebilmek için saçın ön kısımlarında daha yoğun ve daha açık renklerde kullanılması gerektiğini belirtmek gerekir. Sarı ombrenin, orta kesim saçların dalgalı kullanımında çok hoş durduğunu da eklemek gerekir" dedi.

Uzun saçlarda ve düz kesim modellerde, saç renginin saç uçlarına doğru daha da açıldığı küllü sarı saç renginin tercih edilebileceğini belirten Keleş, "Saçlarınızı aşırı sertlikten uzak tutan bir renk tonu olan dore sarının hem eğlenceli hem de baş döndürücü olduğu göz önüne alındığında bu saç rengini beyaz tenlilerin kullanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Keleş son olarak, sarı saç renginin daha pek çok tonunun olduğunu ama kişiye en yakışan model ve renk için bir uzmandan yardım alınması gerektiğini söyledi.