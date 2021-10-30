Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik anları! TIR’ın dorsesi alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın lastiklerinde yangın çıktı. Dorseye sıçrayan yangında Gaziantep'e götürülecek olan köpük hammaddesi ve dorse tamamen yandı.
63 ZD 065 plakalı TIR'ın sürücüsü, Çorlu'dan aldığı köpük hammaddesini Gaziantep'e götürmek için yola çıktı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkii Ankara istikametinde giden TIR'ın, lastikleri saat 16.30 sıralarında yanmaya başladı.
YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE SONUÇSUZ KALDI
Şoförün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalınca alevler TIR'ın dorse kısmına sıçradı.
Hammaddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorsesi sardı. Yangının büyümesi üzerine şoför TIR'ı dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.