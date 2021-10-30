Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik anları! TIR’ın dorsesi alev alev yandı

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE SONUÇSUZ KALDI

Şoförün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalınca alevler TIR'ın dorse kısmına sıçradı.

Hammaddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorsesi sardı. Yangının büyümesi üzerine şoför TIR'ı dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.