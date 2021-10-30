16 yaşındaki Selda Sakin 2 gündür kayıp

Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen Sakin'i merak eden yakınları cep telefonundan aramalarına rağmen ulaşamadı. Evine geri dönmeyen genç kızın ailesi polise müracaatta bulunarak, kızlarının bulunmasını yönünde yardım isterken sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanı paylaşıldı.