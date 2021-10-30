Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.10.2021 17:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2021 17:27
    ABONE OL

    16 yaşındaki Selda Sakin 2 gündür kayıp

    Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Selda Sakin'den 2 gündür haber alınamıyor. Sakin'i görenlerin insaniyet namına 0535 869 55 67, 0538 260 43 58 ve 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgilendirme yapılması istendi. Haberin detayları...

    İHA
    Küçük Selda’dan 2 gündür haber yok

    Bursa'nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Nur Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Selda Sakin dün sabah okulda Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evinden ayrıldı.

    Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen Sakin'i merak eden yakınları cep telefonundan aramalarına rağmen ulaşamadı. Evine geri dönmeyen genç kızın ailesi polise müracaatta bulunarak, kızlarının bulunmasını yönünde yardım isterken sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanı paylaşıldı.

    1.60 boy, 50 kilo üzerinde siyah sweet ve pantolon bulunduğu bildirilen kayıp Sakin'i görenlerin insaniyet namına 0535 869 55 67, 0538 260 43 58 ve 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgilendirme yapılması istendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Muharrem İnce’den CHP’ye tezkere tepkisi
    Haberler Yaşam 16 yaşındaki Selda Sakin 2 gündür kayıp
        SON DAKİKA