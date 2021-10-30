Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.10.2021 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2021 21:04
    ABONE OL

    Karabük'te korku dolu anlar! Pompalı tüfekle eve ateş açtı...

    Karabük'te korku dolu anlar yaşandı. Bir eve kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde kimsenin olmadığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Pompalı tüfekle eve ateş açtı

    Karabük'te bir eve kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Olay, gece saatlerinde Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.'nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.

    Gün ağarınca Merve A.'nın penceresindeki saçma izlerini fark eden vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Eve ateş açılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilden inen kişinin pompalı tüfekle eve doğru ardı ardına ateş açtığı görüldü.

    Evin pencere doğramaları ve camları hasar görürken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Yaşam Karabük'te korku dolu anlar! Pompalı tüfekle eve ateş açtı...
        SON DAKİKA