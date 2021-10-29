Zümrüt Apartmanı faciasındaki 132 saatin ardından kurtuldu! Epilepsi krizi geçirip öldü

Antalya'da yaşayan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (33), Konya'da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasında enkaz altında kaldı.

O zaman 16 yaşında olan Kalem, 132 saat sonra ise mucize şekilde kurtulmayı başardı. Ancak yıllar sonra evinin balkonunda epilepsi krizi yaşadı. O sırada kendisini fark eden eşi Elif Kalem'ın çabasına rağmen balkondan düştü.

Talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi ve yakınları yıkıldı. Kalem'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirildi. Eşi Elif Kalem tabuta sarıldı.

'Niye bıraktın gittin beni' diyerek gözyaşı döktü. Amca Mustafa Kalem ise, "Apartmandaki göçükte annesini ve ağabeyini kaybetmişti. 17 yıl sonra da Muhammet vefat etti" dedi. Kalem'in 2 ay önce de trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Tolga YANIK