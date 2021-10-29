Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zümrüt Apartmanı faciasındaki 132 saatin ardından kurtuldu! Epilepsi krizi geçirip öldü

    Zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem, Zümrüt Apartmanı faciasındaki 132 saatin ardından kurtuldu. 17 yıl sonra ise epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek öldü. Cenazede ayakta zor duran eşi Elif Kalem, "Niye bıraktın gittin beni" diyerek ağladı.

    Kaderin böylesi

    Antalya'da yaşayan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (33), Konya'da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasında enkaz altında kaldı.

    O zaman 16 yaşında olan Kalem, 132 saat sonra ise mucize şekilde kurtulmayı başardı. Ancak yıllar sonra evinin balkonunda epilepsi krizi yaşadı. O sırada kendisini fark eden eşi Elif Kalem'ın çabasına rağmen balkondan düştü.

    Talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi ve yakınları yıkıldı. Kalem'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirildi. Eşi Elif Kalem tabuta sarıldı.

    'Niye bıraktın gittin beni' diyerek gözyaşı döktü. Amca Mustafa Kalem ise, "Apartmandaki göçükte annesini ve ağabeyini kaybetmişti. 17 yıl sonra da Muhammet vefat etti" dedi. Kalem'in 2 ay önce de trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
    Tolga YANIK

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin ’kara kış fonu’ elinde patladı
    Haberler Yaşam Zümrüt Apartmanı faciasındaki 132 saatin ardından kurtuldu! Epilepsi krizi geçirip öldü
        SON DAKİKA