İstanbul Bağcılar'da Batuhan ve Mine Kamış çifti, cüzdanı düşürdü. Yoldan geçen bir kişi cüzdanı alıp içindeki 3 bin 500 lirayı saydıktan sonra kaçtı. Babasından kalan yadigar cüzdanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Batuhan Kamış, hırsıza "Para, pul önemli değil. Cüzdanın manevi değeri çok büyük. Cüzdanı attığın yeri söyle de onu bulalım Allah rızası için getir" diye seslendi.

54 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 54 milyon 207 bin lira devretti. 5 bilenler 25'er bin lira, 4 bilenler 590'ar lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

KARANTİNA 5 GÜNE DÜŞTÜ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, okullarında karantina süresinin değiştiğini açıkladı. "Toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır" ifadesini kullandı.

ÇATI KEDİ DAİRE

Çorum Sungurlu'da bir sokak kedisi, insanlardan sıkıldı! Bulduğu ilk binanın çatısına çıktı! 4 yıldır tüm çabalara rağmen çatıdan inmeyen kedi, herkesi şaşırttı. Kedinin bakımını üstlenen çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, "Artık insanlara küsmüş" açıklaması yaptı.

HESAP VAKTİ

Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, 5 Ağustos'ta evinde can verdi. Şüpheli ölümü sırasında yanında arkadaşları Dilan C. ile Furkan G. ve Ümitcan Uygun olduğu belirlendi. Şüpheli Uygun'un müebbet hapsi istendi. İddianame dün Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ümitcan Uygun, 19 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

HAYAT DERSİ

Sınıf öğretmeni Mehmet Uyanık, 3 yıl önce Hakkari Derecik'teki köy okuluna atandı. Yürüttüğü projeler ve başarılı çalışmaları sayesinde "Küresel Öğretmen Ödülleri" yarışmasında ilk 100 öğretmen arasına girmeyi başardı. "Şartlar ne olursa olsun umudumu hiçbir zaman yitirmedim, pes etmedim. Okul dışında zamanımı öğrencilerimle geçiriyorum" dedi.