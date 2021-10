Cemal Polat: Küresel sorunlara karşı bazı kısıtlamalar önerdi

Küresel ısınmanın gelecekte hem çevresel hem de sosyal felaketlere yol açacağını belirten Cemal Polat, gıda sektörünün bu duruma etkileri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Küresel ısınmada gıda endüstrisinin de payı olduğunu dile getiren Cemal Polat, "Gıda endüstrisi, küresel karbon salınımından yüzde 30 gibi büyük bir oranda sorumlu. Üretimden paketlemeye kadar zincirin her etabında yüksek karbondioksit salınımına yol açılıyor. Çevre dostu bir yaşam için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bireysel olarak düşük karbon ayak izli beslenme modellerini tercih etmemiz yetmez, bu konuda işletme sahipleri de sorumluluk üstlenmeli" dedi.



EN BÜYÜK SORUMLULUK: İKLİMİ ETKİLEYEN KONULAR

İngiltere'de yaşayan ve gıda sektöründeki birçok markanın franchise zincirlerinin bölgesel danışmanlığını üstlenen Cemal Polat, işletme sahiplerine bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi. "İşletme sahiplerinin müşterilerine, personellerine, ve topluma karşı çok sayıda sorumluluğu var. Ancak tüm işletme sahiplerinin ciddiye alması gerektiğine inandığım en büyük sorumluluk; dünyamızı ve iklimi etkileyen konular" diyen Cemal Polat, gıda sektöründeki her işletmenin önlem almak zorunda olduğunu vurguladı.



PLASTİK VE KARTONLARA OLAN BAĞIMLILIK AZALTILMALI

Gıda sektöründeki karbon ayak izini azaltmak amacıyla araştırmalar yaptığını da belirten Cemal Polat, "Her hafta birkaç saatimi, kafelerin tek kullanımlık plastik ve kartonlara bağımlılığını azaltmanın, geri dönüştürülebilir ürünlere yönelmelerini sağlamanın yaratıcı yeni yollarını düşünerek harcıyorum" dedi. İşbirliği yaptığı markaları çevreci fikirlere yönelttiğini dile getiren Cemal Polat, "Yeni ve mevcut gıda işletmelerinin çevreye yardımcı olmak için tek kullanımlık plastiklere ve kartonlara olan bağımlılıklarını azaltmak umuduyla fikirler üretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN