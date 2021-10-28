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    • Yaşam
    • 28.10.2021 22:42
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    • 28.10.2021 22:49
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    Bursa'da definecilere suçüştü! 4 kişi tutuklandı

    Bursa'nın İznik ilçesinde, define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

    DHA
    Definecilere suç üstü

    Bursa'nın İznik ilçesinde, define bulma amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

    Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde mezarlarda define arandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, bunun üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yapılan yere baskın yapan ekipler, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A.'yı (40) suçüstü yakaladı.

    TUTUKLANDILAR
    Şüphelilerin kazıda kullanmak üzere yanlarında getirdikleri kırıcı ve delici aletler ile kazma, kürek ve manivela ele geçirilerek el konuldu.

    Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da definecilere suçüştü! 4 kişi tutuklandı
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