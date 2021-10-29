Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt'ta fabrika yangını korkuttu...
İstanbul Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı olayda İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden 20 itfaiye takımı olay yerine sevk edildi. İşte detaylar...
29.10.2021 01:26
- Son Güncelleme: 29.10.2021 01:27
Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.