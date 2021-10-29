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Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt'ta fabrika yangını korkuttu...

İstanbul Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı olayda İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden 20 itfaiye takımı olay yerine sevk edildi. İşte detaylar...

29.10.2021 01:26 - Son Güncelleme: 29.10.2021 01:27
Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını korkuttu...

İstanbul Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını korkuttu...

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını korkuttu...

İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden 20 itfaiye takımı olay yerine sevk edildi.

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını korkuttu...

İtfaiye ekipleri, geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını korkuttu...

Fabrikada mahsur kalan olup olmadığı araştırılırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olarak olay yerine geldi.

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