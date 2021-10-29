Bilsen Pirpor bulundu mu? Bilsen Pirpor öldü mü, kim öldürdü? Müge Anlı Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİRSEN PİRPOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bulgaristan Göçmeni Bilsel Pirpor, imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım ile birlikte Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşıyordu. Hem Türk hem de Bulgar vatandaşı olan Pirpor 4 aydır aranıyordu. Kardeşi Şuayip Vatansever ve annesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Müge Anlı, yayında Bilsen Pirpor'un en son ailesi ile konuştuğunu sonra haber alamadıklarını, ailenin Bilsen Hanım'ın kaybolduğunu erkek arkadaşı Yüksel Bey'in annesinden öğrendiğini söyledi.

7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Pirpor'un bir sabah "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı iddia edildi. O günden beri kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi. En son 21 Ağustos 2021 tarihinde annesi ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Pirpor'un imam nikahlı eşi olan Yüksel Yıldırım' ın annesi, aileye şunları söylediği iddia edildi. "Bilsen rüyasında eski kocası Remzi' yi görmüş. Remzi beni çağırıyor" diyerek evden ayrıldı".

Evden ayrıldığı gün ise pasaportu ve parçalanmış telefonu yolda bulunmuştu. Pasaportu aileye teslim edildiği fakat parçalanmış telefonun ise verilmediği iddia edilmişti.