Ümraniye'de feci kaza: Hafif ticari araç takla attı 4 kişi yaralandı





Görgü yanığı Derviş Çevik, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" dedi.

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