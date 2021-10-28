TÜİK turizm istatistiklerini açıkladı! Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 11,4 milyar dolar oldu

Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 76,8 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 15,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev ve benzeri)" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 873 bin 27 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 doları buldu.