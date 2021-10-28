TÜİK turizm istatistiklerini açıkladı! Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 11,4 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu dönemde gecelik ortalama harcama 74 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 78 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 61 dolar olarak hesaplandı.