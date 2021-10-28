Döner bıçaklı korkunç kavga! Sandalyeyi kalkan yaptı

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile V.Ş. ve H.Ş. arasında bir süre önce küfürleşme nedeniyle husumet oluştu.

M.K. ve arkadaşı cadde üzerinde sohbet ettikleri esnada onları gören V.Ş. ve H.Ş. bir anda üzerilerine doğru koştu. Şahıslar ardından ellerindeki döner bıçağı ve silahla saldırmaya başladı. Sokak ortasında devam eden kavgada karşı kaldırıma da sıçradı. O esnada M.K.'nın arkadaşı onu korumak için saldırganları önüne geçti. Ancak gözü dönen şahıslar M.K.'ya acımasızca vurmaya başladı.