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    • Yaşam
    • 28.10.2021 15:23
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    • 28.10.2021 15:26
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    Sosyal medyada bu görüntü olay oldu! Araç zarar görmesin diye kendini siper etti

    Düzce'de sokaktaki ağaç budama işlemleri sırasında park halinde bulunan araca zarar geleceğini düşünen belediye işçisi Veysel Dikmen, aracın zarar görmemesi için önünde siper oldu. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması sonrası görüntü bir anda yayıldı. O anları anlatan Dikmen, "Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum." dedi.

    Bu görüntü olay oldu! Araç zarar görmesin diye...

    Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Veysel Dikmen, sokaktaki ağaç budanırken, dalların altında zarar göreceğini düşündüğü otomobilin üzerine yattı. Dikmen şoföre ulaşamadıklarını belirterek, "Araba güzeldi, çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk" dedi.

    Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki ağaçları budamaya başladı. İşçiler, Hükümet Sokak üzerinde ağaç budama işlemi yaparken, ağaçlardan birinin altında otomobil olduğunu gören işçi Veysel Dikmen, düşecek dalların aracın kaportasını çizeceğini düşünerek sürücüyü bulmaya çalıştı.

    Bu görüntü olay oldu! Araç zarar görmesin diye...

    Sürücüyü bulamayan Dikmen, araç zarar görmesin diye üzerine sırt üstü yattı. O an ise fotoğraflanarak sosyal medyada, 'Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi Veysel Dikmen' diye paylaşıldı.



    Otomobilin zarar görmesini istemediğini belirten Veysel Dikmen, "Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu. Zaten ağaç dalları süs ağacı olduğu için ufaktı.

        Maksadım sadece arabayı korumaktı. Bir anlık refleks oldu. Araba oradaydı ve ben korumak zorunda kaldım. Şoförünü aradık ancak bulamadık. Araba kaldırımdaydı. Kaldırıma park etmek yasak olmasına rağmen ben yine de arabayı korumak istedim" dedi.

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