Esenyurt'ta korkunç son: Kedi beslemek için evden çıkmıştı cesedini kardeşi yan binada buldu

"YAN BİR ŞEKİLDE YATIYORDU"

Ablasının cansız bedenini bulan kardeş Haluk Malgır, "Geldim buraya baktım. Lamba yanıyordu, kimse yoktu. Tuğlalardan atlayıp, bahçeye baktım. Burada kuru mama ve su vardı. Buraya geçtiğini anladım. İlerisi de zifiri karanlık. Telefonumun ışığı ile sağa sola bakmaya başladım. Ablamı burada buldum. Yan bir şekilde yatıyor. Gözleri açıktı" dedi.