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    Nereden nereye! Türkiye'de yılda ortalama 200 dizi çekiliyor

    1994 yılında 14 dizi çekilmişti. Magazin dünyasının önemli isimleri usta tiyatrocu ve aktörlerle dizilerde oynamaya yeni başlamıştı. Şimdi ise yılda ortalama 200 dizi çekiliyor. Ve bu diziler 146 ülkeye ihraç ediliyor. Dizi sektöründe ABD ile zirveyi paylaşan Türkiye’nin geliri 1 milyar doları aştı.

    Nereden nereye

    90'lı yıllarda başlayan dizi fırtınası ekranlara çağrı yapıyordu. Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi ardından Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Asmalı Konak gibi diziler sektörün lokomotifi oldu. Şimdi ise tam bir dizi çılgınlığı yaşanıyor.



    Televizyon kanallarının dışında internet platformları da dizi yarışına girdi. Tabii bu durum sektörün dünyaya açılmasını sağladı. Son yıllarda dizi üretiminde büyük çıkış yapan Türkiye, ABD'nin ardından en çok ihracat yapan ülke konumunda. Bugüne kadar 150'den fazla dizi Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 146 ülkede izleyiciyle buluştu.



    Atv'nin büyük ses getiren Kuruluş Osman, Bir zamanlar Çukurova, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kara Para Aşk gibi diziler başta olmak üzere 146 ülkede reyting rekorları kırdı. Türk dizileri, Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya 700 milyondan fazla izleyiciye ulaşmış durumda.



    Türkiye, ABD ile birlikte en fazla dizi ihraç eden ülke. 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşan Türk dizileri, uluslararası medyada da birçok kez haber oldu. Alman medyası, Türk dizilerinin ABD ile birlikte çok önemli bir güce ulaştığına dikkat çekti.


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    Haberler Yaşam Nereden nereye! Türkiye'de yılda ortalama 200 dizi çekiliyor
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