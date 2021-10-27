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    • Yaşam
    • 28.10.2021 00:48
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    • 28.10.2021 01:11
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    Son dakika: Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberleri... Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken derinliği 6.98 km olarak bildirildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Konya’da korkutan deprem!

    Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken derinliği 6.98 km olarak bildirildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2021.10.28 00:38:26 38.6120 31.6325 5.0 -.- 3.9 3.9 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

    2021.10.27 23:54:20 36.4955 25.3428 6.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

    2021.10.27 23:45:39 35.1570 25.2823 6.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2021.10.27 23:42:49 35.0758 25.2878 4.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2021.10.27 23:33:15 36.5765 27.2192 22.7 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2021.10.27 22:49:04 34.6313 28.4300 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

    2021.10.27 22:31:56 36.0747 29.6483 9.0 -.- 1.6 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

    2021.10.27 21:38:05 40.7575 27.3213 6.8 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

    2021.10.27 21:06:17 38.1227 44.6410 13.2 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

    2021.10.27 21:05:42 37.4852 32.0685 5.3 -.- 2.6 -.- KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

    2021.10.27 20:38:59 34.6768 25.4683 17.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2021.10.27 17:31:18 35.0870 25.1980 4.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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    Haberler Yaşam Son dakika: Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler
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