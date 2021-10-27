Son dakika: Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.28 00:38:26 38.6120 31.6325 5.0 -.- 3.9 3.9 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.27 23:54:20 36.4955 25.3428 6.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.27 23:45:39 35.1570 25.2823 6.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 23:42:49 35.0758 25.2878 4.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 23:33:15 36.5765 27.2192 22.7 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 22:49:04 34.6313 28.4300 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.27 22:31:56 36.0747 29.6483 9.0 -.- 1.6 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 21:38:05 40.7575 27.3213 6.8 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.10.27 21:06:17 38.1227 44.6410 13.2 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.10.27 21:05:42 37.4852 32.0685 5.3 -.- 2.6 -.- KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.10.27 20:38:59 34.6768 25.4683 17.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 17:31:18 35.0870 25.1980 4.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel