Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.10.2021 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2021 23:52
    ABONE OL

    Isparta'da kayıp olarak aranan Mehmet Dereli'nin cesedi ormanlık alanda bulundu

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mehmet Dereli isimli şahıs ormanlık alanda ölü bulundu. Dereli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.

    Kayıp diye aranan şahsın cesedi bulundu!

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan şahsın cesedi bulundu.

    İki köpeğiyle 5 gün önce yürüyüşe çıkan Mehmet Dereli'den (53) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Dereli'nin bulunması için çalışma başlattı.

    CESEDİ BULUNDU
    Ekipler, Çamoluk mevkisinde, sarp arazide bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Dereli'ye ait olduğu belirlendi.

    Dereli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü
    Haberler Yaşam Isparta'da kayıp olarak aranan Mehmet Dereli'nin cesedi ormanlık alanda bulundu
        SON DAKİKA