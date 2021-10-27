Isparta'da kayıp olarak aranan Mehmet Dereli'nin cesedi ormanlık alanda bulundu

CESEDİ BULUNDU

Ekipler, Çamoluk mevkisinde, sarp arazide bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Dereli'ye ait olduğu belirlendi.

Dereli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.