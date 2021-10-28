Köşe bıçak vahşet! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Kurban bu kez, 25 yaşındaki Şebnem Şirin'di. Korkunç olay, Denizli'de meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin, kuyumcu toptancısı Furkan Zıbıncı'yla sevgiliydi. İkili, dün Şirin'in evinde bir araya geldi.
İddiaya göre Şebnem Şirin, genç adamdan ayrılmak istedi. Duruma sinirlenen Furkan Zıbıncı tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla, genç kızın boğazını kesti!
Bağrışmayı duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Dairede kanlar içinde bulunan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şirin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evde yapılan aramada, iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirlendi. Olay yerinden kaçan katil Zıbıncı'ysa kısa süre sonra otomobilinde enselendi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu belirlendi.
Kimya mühendisi Şebnem Şirin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
İddiaya göre Şebnem Şirin, genç adamdan ayrılmak istedi. Duruma sinirlenen Furkan Zıbıncı tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla, genç kızın boğazını kesti!
Bağrışmayı duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Dairede kanlar içinde bulunan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şirin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evde yapılan aramada, iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirlendi. Olay yerinden kaçan katil Zıbıncı'ysa kısa süre sonra otomobilinde enselendi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu belirlendi.
Kimya mühendisi Şebnem Şirin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.